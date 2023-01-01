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Stork

Stork

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: stork.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stork على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مساحة عمل فريقك التي تسجل الاجتماعات وتسجلها تلقائيًا. Stork هو برنامج مراسلة صوت وفيديو مزود بتسجيل شاشة قوي للعروض التقديمية غير المتزامنة. اجتماعات أقل. لا مزيد من الاجتماعات الفائتة.

الموقع الإلكتروني: stork.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stork. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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