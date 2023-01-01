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Zingtree

Zingtree

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الموقع الإلكتروني: zingtree.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zingtree على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

صانع شجرة قرارات تفاعلي بدون كود وسهل الاستخدام. مثالي للبرمجة النصية للوكلاء، وأدلة العملاء التفاعلية، ومحددات المنتجات، وقواعد المعرفة، وجدولة المواعيد، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: zingtree.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zingtree. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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