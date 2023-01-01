التحرير في الوقت الفعلي للفرق - الورق منتج مجاني من Dropbox. إن Dropbox Paper هو أكثر من مجرد مستند، فهو أداة تحرير مشتركة تجمع بين الإبداع والتنسيق معًا في مكان واحد. Dropbox Paper، أو ببساطة Paper، هي خدمة تعاونية لتحرير المستندات تم تطويرها بواسطة Dropbox. نشأت Dropbox Paper بعد استحواذ الشركة على شركة Hackpad للتعاون في المستندات في أبريل 2014، وتم الإعلان عنها رسميًا في أكتوبر 2015، وتم إطلاقها في يناير 2017. وهي تقدم تطبيق ويب، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل Android وiOS. تم وصف Dropbox Paper في منشور الإعلان الرسمي بأنه "مساحة عمل مرنة تجمع الأشخاص والأفكار معًا. باستخدام Paper، يمكن للفرق إنشاء ومراجعة وتنقيح وإدارة وتنظيم - كل ذلك في مستندات مشتركة". كان استقبال ورق Dropbox مختلطًا. أشاد النقاد بوظيفة التعاون، بما في ذلك المحتوى المتاح على الفور، والقدرة على ذكر متعاونين محددين، وتعيين المهام، وكتابة التعليقات، بالإضافة إلى تحرير الإسناد، وتاريخ المراجعة. لقد تلقت إشادة خاصة لدعمها للوسائط الغنية من مجموعة متنوعة من المصادر، حيث أشار أحد المراجعين إلى أن دعم Paper للوسائط الغنية يتجاوز قدرات معظم منافسيها. ومع ذلك، تم انتقاده بسبب نقص خيارات التنسيق وميزات التحرير. في حين أن واجهة المستخدم كانت محبوبة لكونها بسيطة، أشار المراجعون إلى عدم وجود شريط تنسيق ثابت والميزات المفقودة الموجودة في منتجات المنافسين، مما يجعل Dropbox Paper يبدو وكأنه أداة "خفيفة".

الموقع الإلكتروني: dropbox.com

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