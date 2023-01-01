الذكاء الاصطناعي لاستراتيجية الإعلان والأفكار الإبداعية ملخصات استراتيجية ومفاهيم إبداعية حسب الطلب للوكالات والعلامات التجارية. نموذج لغوي كبير تم تدريبه على الحملات الإعلانية الإبداعية التي يكتبها الإنسان.

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