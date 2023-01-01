Brandwise AI

تعرف على مدير علامتك التجارية المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تقوم شركة Brandwise تلقائيًا بإخفاء التعليقات العنصرية والبريد العشوائي الضارة بالعلامة التجارية والرسائل غير المرغوب فيها من منشوراتك وإعلاناتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

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