Impactive (Outvote سابقًا)، مركز تنظيم رقمي للحملات والقضايا التقدمية. قم بتنظيم المتطوعين، والتواصل مع المؤيدين، وجمع الأموال، والتصويت، والمزيد: Impactive هو مركزك الشامل للتنظيم الرقمي.

الموقع الإلكتروني: impactive.io

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