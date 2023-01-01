WebCatalog
Ubie

Ubie

ubiehealth.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ubie على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أوبي | تحقق من الأعراض وابحث عن الأسباب بواسطة الذكاء الاصطناعي - أجب عن اختبار حول الأعراض الخاصة بك لمعرفة الأسباب المحتملة والأنواع والشدة والعلاج مجانًا بواسطة الذكاء الاصطناعي. تم تطويره من قبل الأطباء

الموقع الإلكتروني: ubiehealth.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ubie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Practo

Practo

practo.com

Swiggy Dineout

Swiggy Dineout

dineout.co.in

Clio

Clio

clio.so

QuizWhizzer

QuizWhizzer

quizwhizzer.com

Famous Birthdays

Famous Birthdays

famousbirthdays.com

RE/MAX

RE/MAX

remax.com

FlowerStore.ph

FlowerStore.ph

flowerstore.ph

Brainfish

Brainfish

brainfi.sh

Stereo

Stereo

stereo.com

ASKfm

ASKfm

ask.fm

PeopleFinders

PeopleFinders

peoplefinders.com

Songtell

Songtell

songtell.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية