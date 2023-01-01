QuizWhizzer هي أداة الفصل الدراسي المثالية لإنشاء سباقات مسابقات ممتعة! قم بتحميل صورة خلفية وأضف المساحات التي يتحرك فيها اللاعبون لإنشاء لوحة ألعاب فريدة للاختبار الخاص بك. ثم شاهد تقدم الصور الرمزية للطلاب في جميع المجالات في الوقت الفعلي أثناء إجابتهم على الأسئلة!

الموقع الإلكتروني: quizwhizzer.com

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