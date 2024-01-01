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WebCatalog

SpareChange

SpareChange

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getsparechange.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpareChange على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SpareChange is your one-stop for doing good with your money. Make high-impact, tax-effective contributions to the causes you care about.

الموقع الإلكتروني: getsparechange.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SpareChange. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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