أجب عن الأسئلة الممتعة والسهلة التي لها تأثير كبير! تقدم عبر المستويات وافتح الشارات وشارك إنجازاتك على طول الطريق! إن مساهماتك التطوعية تجعل منتجات Google أفضل في الجزء الذي تعيش فيه من العالم. قم بتعليم "مساعد Google" كيفية فهم المعنى بشكل أفضل، وتحسين خدمة "ترجمة Google" للغتك ومساعدة "صور Google" في التعرف على الأشياء. هذه ليست سوى عدد قليل من أنواع المساهمات المتنوعة والمتنامية باستمرار والتي يمكنك تقديمها لتحسين Google محليًا وعالميًا.

الموقع الإلكتروني: crowdsource.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crowdsource. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.