WebCatalog
Crowdsource

Crowdsource

crowdsource.google.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crowdsource على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أجب عن الأسئلة الممتعة والسهلة التي لها تأثير كبير! تقدم عبر المستويات وافتح الشارات وشارك إنجازاتك على طول الطريق! إن مساهماتك التطوعية تجعل منتجات Google أفضل في الجزء الذي تعيش فيه من العالم. قم بتعليم "مساعد Google" كيفية فهم المعنى بشكل أفضل، وتحسين خدمة "ترجمة Google" للغتك ومساعدة "صور Google" في التعرف على الأشياء. هذه ليست سوى عدد قليل من أنواع المساهمات المتنوعة والمتنامية باستمرار والتي يمكنك تقديمها لتحسين Google محليًا وعالميًا.

الموقع الإلكتروني: crowdsource.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crowdsource. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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