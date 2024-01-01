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Storiad

Storiad

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: storiad.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Storiad على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد Storiad المؤلفين على تخطيط ونشر وإدارة حملات ترويج الكتب الرقمية للوصول إلى جمهور الكتاب المناسب لزيادة الوعي بالكتاب وزيادة مبيعات الكتب.

الفئات:

Books & Reference
برامج استهداف الوسائط والمؤثرين

الموقع الإلكتروني: storiad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Storiad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Cision

Cision

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Critical Mention

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BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

MediaHQ

MediaHQ

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PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

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Wyng

Wyng

wyng.com

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Allocadia

allocadia.com

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Practina

practina.com

Alyce

Alyce

alyce.com

Sideqik

Sideqik

sideqik.com

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