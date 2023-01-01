بريد الويب Roundcube هو عميل IMAP متعدد اللغات قائم على المتصفح مع واجهة مستخدم تشبه التطبيق. فهو يوفر الوظائف الكاملة التي تتوقعها من عميل البريد الإلكتروني، بما في ذلك دعم MIME ودفتر العناوين ومعالجة المجلدات والبحث عن الرسائل والتدقيق الإملائي.

الموقع الإلكتروني: roundcube.net

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