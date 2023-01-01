Outlook People

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

People هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال ودفتر العناوين. يسمح للمستخدم بتنظيم وربط جهات الاتصال من حسابات بريد إلكتروني مختلفة

الموقع الإلكتروني: live.com

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