دعم وقفة واحدة للمطور. Deventials هو تطبيق ويب يشتمل على العديد من أدوات تطوير الويب بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام يتم الاحتفاظ بجميع هذه الأدوات في مكان واحد يمكنك اللعب به وإنجاز عملك في أي وقت من الأوقات. يتم تشغيل جميع التطبيقات محليًا في المتصفح وتكون بياناتك آمنة.

الموقع الإلكتروني: deventials.com

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