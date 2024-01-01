Tapicker

Tapicker

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tapicker.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tapicker على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Simple no-coding browser RPA tool for easy web data scraping, data mining, data entry, UI testing, data extraction from website to Excel.

الموقع الإلكتروني: tapicker.com

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