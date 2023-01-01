أتمتة استخراج البيانات والتقاطها باستخدام الذكاء الاصطناعي. FormX هي أداة لاستخراج البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحويل المعلومات من المستندات المادية إلى بيانات رقمية منظمة.

الموقع الإلكتروني: formx.ai

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