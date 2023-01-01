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Google Developers

Google Developers

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الموقع الإلكتروني: developers.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Developers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Google Developers هو موقع Google لأدوات ومنصات تطوير البرامج وواجهات برمجة التطبيقات والموارد التقنية. يحتوي الموقع على وثائق حول استخدام أدوات مطوري Google وواجهات برمجة التطبيقات، بما في ذلك مجموعات المناقشة والمدونات للمطورين الذين يستخدمون منتجات مطوري Google.

الموقع الإلكتروني: developers.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Developers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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