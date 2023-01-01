يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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Google Developers هو موقع Google لأدوات ومنصات تطوير البرامج وواجهات برمجة التطبيقات والموارد التقنية. يحتوي الموقع على وثائق حول استخدام أدوات مطوري Google وواجهات برمجة التطبيقات، بما في ذلك مجموعات المناقشة والمدونات للمطورين الذين يستخدمون منتجات مطوري Google.

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