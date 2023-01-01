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Apple Developer

Apple Developer

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الموقع الإلكتروني: apple.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apple Developer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Apple Developer هو موقع ويب خاص بشركة Apple Inc.‎ لأدوات تطوير البرامج وواجهات برمجة التطبيقات والموارد التقنية. يحتوي على موارد لمساعدة مطوري البرامج على كتابة برامج لأنظمة التشغيل macOS، وiOS، وiPadOS، وwatchOS، وtvOS.

الموقع الإلكتروني: apple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apple Developer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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