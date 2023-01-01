يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apple Developer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Apple Developer هو موقع ويب خاص بشركة Apple Inc.‎ لأدوات تطوير البرامج وواجهات برمجة التطبيقات والموارد التقنية. يحتوي على موارد لمساعدة مطوري البرامج على كتابة برامج لأنظمة التشغيل macOS، وiOS، وiPadOS، وwatchOS، وtvOS.

الموقع الإلكتروني: apple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apple Developer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.