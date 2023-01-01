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Greater Giving

Greater Giving

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الموقع الإلكتروني: greatergiving.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Greater Giving على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج غير ربحي لجمع التبرعات للأعمال الخيرية وجمع التبرعات المدرسية منذ عام 2002. عروض الأسعار عبر الهاتف المحمول، والمزادات عبر الإنترنت، ومعالجة بطاقات الائتمان غير الربحية.

الموقع الإلكتروني: greatergiving.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Greater Giving. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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