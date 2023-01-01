Ketto عبارة عن منصة وموقع للتمويل الجماعي عبر الإنترنت في الهند لجمع التبرعات للأغراض الاجتماعية والخيرية والأفلام والموسيقى والأسباب الشخصية والإبداعية. زيارتنا على الانترنت!

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