PhET Simulations

أكثر من 80 لعبة ومحاكاة تفاعلية لتعلم الرياضيات والعلوم! انخرط في تعلم العلوم والرياضيات من خلال عمليات محاكاة PhET الحائزة على جوائز! سواء كان فهم الذرات، أو استكشاف الطاقة، أو إتقان الضرب، هناك محاكاة لكل متعلم. مثالي للاستخدام في المنزل أو في الفصل الدراسي أو على الطريق، حيث يوفر هذا التطبيق جميع شرائح PhET HTML5 (أكثر من 75 شريحة) في حزمة واحدة سهلة الاستخدام. تم تطوير شرائح PhET بواسطة خبراء في جامعة كولورادو بولدر، ويستخدمها ملايين الطلاب كل عام.

الموقع الإلكتروني: phet.colorado.edu

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