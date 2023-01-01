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PhET Simulations

PhET Simulations

phet.colorado.edu

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PhET Simulations على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكثر من 80 لعبة ومحاكاة تفاعلية لتعلم الرياضيات والعلوم! انخرط في تعلم العلوم والرياضيات من خلال عمليات محاكاة PhET الحائزة على جوائز! سواء كان فهم الذرات، أو استكشاف الطاقة، أو إتقان الضرب، هناك محاكاة لكل متعلم. مثالي للاستخدام في المنزل أو في الفصل الدراسي أو على الطريق، حيث يوفر هذا التطبيق جميع شرائح PhET HTML5 (أكثر من 75 شريحة) في حزمة واحدة سهلة الاستخدام. تم تطوير شرائح PhET بواسطة خبراء في جامعة كولورادو بولدر، ويستخدمها ملايين الطلاب كل عام.

الموقع الإلكتروني: phet.colorado.edu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PhET Simulations. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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