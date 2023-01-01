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WolframAlpha

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الموقع الإلكتروني: wolframalpha.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WolframAlpha على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بحساب الإجابات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وقاعدة المعرفة الخاصة بـ Wolfram، والتي يعتمد عليها ملايين الطلاب والمهنيين. للرياضيات والعلوم والتغذية والتاريخ والجغرافيا والهندسة والرياضيات واللغويات والرياضة والمالية والموسيقى ...

الموقع الإلكتروني: wolframalpha.com

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