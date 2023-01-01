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Byju's Future School

Byju's Future School

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الموقع الإلكتروني: byjusfutureschool.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Byju's Future School على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BYJU'S FutureSchooli هي أفضل منصة برمجة للأطفال حيث يتم تعليم الأطفال البرمجة عبر الإنترنت من قبل المعلمين الخبراء لدينا. برمجة الأطفال ستكون مستقبل التعليم.

الموقع الإلكتروني: byjusfutureschool.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Byju's Future School. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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