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Hoffman Academy

Hoffman Academy

hoffmanacademy.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف إمكانات العزف على البيانو الخاصة بك مع دروس العزف على البيانو عبر الإنترنت الحائزة على جوائز من أكاديمية هوفمان للأطفال والكبار. ابدأ في تعلم العزف على البيانو اليوم مجانًا! للأطفال 5+.

الموقع الإلكتروني: hoffmanacademy.com

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