WebCatalog
Codédex

Codédex

codedex.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Codédex على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Codedex هي طريقة جديدة لتعلم البرمجة للأطفال والكبار على حد سواء. انطلق في رحلة عبر أرض Python أو HTML أو CSS أو JavaScript الخيالية، واكسب نقاط الخبرة (XP) لفتح مناطق جديدة، واجمع كل الشارات بالسرعة التي تناسبك. تحتاج مساعدة؟ انضم إلى مجتمعنا للحصول على موجهي التعليمات البرمجية والأحداث الأسبوعية والمزيد. ابدأ مغامرتك اليوم.

الموقع الإلكتروني: codedex.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Codédex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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