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LanguaTalk

LanguaTalk

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LanguaTalk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استمتع بدروس لغة مخصصة عبر الإنترنت مع مدرس موهوب ولغته الأم. تعلم من أي مكان وفي أي وقت. احجز جلسة تجريبية اليوم!

الموقع الإلكتروني: languatalk.com

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