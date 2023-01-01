الطريقة الأكثر فعالية لتعلم اللغة. TalkPal هو مدرس لغة AI يعمل بتقنية GPT. قم بالدردشة حول عدد غير محدود من المواضيع المثيرة للاهتمام إما عن طريق الكتابة أو التحدث أثناء تلقي الرسائل بصوت واقعي.

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