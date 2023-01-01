يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Third Space Learning على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

سد فجوة التحصيل في الرياضيات من خلال التدريس الفردي دروس الرياضيات الشخصية عبر الإنترنت من مدرسين متخصصين

الموقع الإلكتروني: thirdspacelearning.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Third Space Learning. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.