لقد أنشأنا بيتروكا لمساعدة جميع أنواع المعلمين الخصوصيين على التركيز بشكل أكبر على التدريس وبدرجة أقل على إدارة الروتين اليومي. قم بإدارة طلابك، وإنشاء الدروس، والتعامل مع المدفوعات بغمضة عين فقط.

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