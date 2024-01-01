قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

كان الدافع وراء تطوير Rguroo هو الحاجة إلى برمجيات يمكن أن تساعد المعلمين في تدريس المفاهيم الإحصائية وتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الطلاب في العمليات الحسابية الروتينية. يولي تصميم Rguroo اهتمامًا خاصًا للتوصيات التقنية الواردة في إرشادات الجمعية الإحصائية الأمريكية للتقييم والتعليم في تعليم الإحصاء (GAISE) تقرير الكلية

الموقع الإلكتروني: rguroo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rguroo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.