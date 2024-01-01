Rguroo

Rguroo

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الموقع الإلكتروني: rguroo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rguroo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كان الدافع وراء تطوير Rguroo هو الحاجة إلى برمجيات يمكن أن تساعد المعلمين في تدريس المفاهيم الإحصائية وتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الطلاب في العمليات الحسابية الروتينية. يولي تصميم Rguroo اهتمامًا خاصًا للتوصيات التقنية الواردة في إرشادات الجمعية الإحصائية الأمريكية للتقييم والتعليم في تعليم الإحصاء (GAISE) تقرير الكلية
الفئات:
Education
برامج تحليلية أخرى

الموقع الإلكتروني: rguroo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rguroo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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