Udemy, Inc. هي منصة تعليمية أمريكية عبر الإنترنت تستهدف البالغين والطلاب المحترفين. تأسست في مايو 2010 على يد إرين بالي، وجاجان بياني، وأوكتاي كاجلار. اعتبارًا من يناير 2020، تضم المنصة أكثر من 35 مليون طالب و57000 مدرس يقومون بتدريس الدورات بأكثر من 65 لغة. كان هناك أكثر من 400 مليون تسجيل للدورة. يأتي الطلاب والمدرسون من أكثر من 180 دولة، وثلثي الطلاب موجودون خارج الولايات المتحدة. ويأخذ الطلاب الدورات التدريبية إلى حد كبير كوسيلة لتحسين المهارات المتعلقة بالوظيفة. تولد بعض الدورات رصيدًا للحصول على الشهادات الفنية. بذلت Udemy جهدًا خاصًا لجذب مدربي الشركات الذين يسعون إلى إنشاء دورات دراسية لموظفي شركتهم. اعتبارًا من عام 2020، هناك أكثر من 130.000 دورة تدريبية على الموقع. يقع المقر الرئيسي لـ Udemy في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في دنفر، كولورادو؛ دبلن، آي إي؛ أنقرة، TR؛ ساو باولو، BR؛ وجورجاون، IN.

الموقع الإلكتروني: udemy.com

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