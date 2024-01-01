قم بإعداد قوائم الوسائط، وقياس الأداء، وتحسين المحتوى، والتنقل في الأزمات. Arkreach عبارة عن مجموعة منتجات تلبي احتياجات الاتصالات الخاصة بك باستخدام بيانات الوسائط الإخبارية التي تركز على القارئ للتخطيط والتحسين والتقييم. من خلال هذا المنتج، يمكنك إنشاء قوائم الوسائط وقياس أداء المقالة وتحسين المحتوى والتنقل في الأزمات عبر الإنترنت. يركز برنامج USP الخاص بنا على البيانات التي تركز على القارئ لمواقع الوسائط الإخبارية التي كانت ممثلة تمثيلاً ناقصًا في معظم منتجات التحليلات، وتم استبدالها ببيانات التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يساعدنا مقياس Arkscore الخاص بنا على التنقل في هذه البيانات الضخمة للتحليل.

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