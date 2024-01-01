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Arkreach

Arkreach

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الموقع الإلكتروني: arkreach.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arkreach على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإعداد قوائم الوسائط، وقياس الأداء، وتحسين المحتوى، والتنقل في الأزمات. Arkreach عبارة عن مجموعة منتجات تلبي احتياجات الاتصالات الخاصة بك باستخدام بيانات الوسائط الإخبارية التي تركز على القارئ للتخطيط والتحسين والتقييم. من خلال هذا المنتج، يمكنك إنشاء قوائم الوسائط وقياس أداء المقالة وتحسين المحتوى والتنقل في الأزمات عبر الإنترنت. يركز برنامج USP الخاص بنا على البيانات التي تركز على القارئ لمواقع الوسائط الإخبارية التي كانت ممثلة تمثيلاً ناقصًا في معظم منتجات التحليلات، وتم استبدالها ببيانات التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يساعدنا مقياس Arkscore الخاص بنا على التنقل في هذه البيانات الضخمة للتحليل.

الفئات:

Productivity
برامج تحليلات العلاقات العامة

الموقع الإلكتروني: arkreach.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Arkreach. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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