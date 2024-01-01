Arkreach
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الموقع الإلكتروني: arkreach.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arkreach على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
قم بإعداد قوائم الوسائط، وقياس الأداء، وتحسين المحتوى، والتنقل في الأزمات. Arkreach عبارة عن مجموعة منتجات تلبي احتياجات الاتصالات الخاصة بك باستخدام بيانات الوسائط الإخبارية التي تركز على القارئ للتخطيط والتحسين والتقييم. من خلال هذا المنتج، يمكنك إنشاء قوائم الوسائط وقياس أداء المقالة وتحسين المحتوى والتنقل في الأزمات عبر الإنترنت. يركز برنامج USP الخاص بنا على البيانات التي تركز على القارئ لمواقع الوسائط الإخبارية التي كانت ممثلة تمثيلاً ناقصًا في معظم منتجات التحليلات، وتم استبدالها ببيانات التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يساعدنا مقياس Arkscore الخاص بنا على التنقل في هذه البيانات الضخمة للتحليل.
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الموقع الإلكتروني: arkreach.com
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