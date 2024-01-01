PIMworks

PIMworks

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الموقع الإلكتروني: pimworks.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PIMworks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PIMworks هو حل شامل لإدارة معلومات المنتج (PIM) يساعد مركزيًا في إدارة جميع معلومات وبيانات منتجك. إلى جانب إدارة بيانات المنتج، يمكن لتجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت إدارة الأصول الرقمية بسهولة، ودمج بيانات المنتج الدقيقة بسلاسة إلى قنوات متعددة، وتحسين محتوى المنتج المتوافق مع معايير السوق، والبقاء متقدمًا بخطوة على المنافسين. تساعدك PIMworks على إنشاء تجارب مخصصة لمحتوى المنتج وتقدم العديد من عمليات التكامل، بما في ذلك Bigcommerce وMagento وShopify وAmazon، على سبيل المثال لا الحصر. تساعد ميزات إثراء كتالوج المنتجات المستندة إلى AI-ML من PIMworks على تحسين دقة محتوى المنتج. يمكن لجميع الفرق التي تقوم بإنشاء كتالوجات المنتجات التعاون بشكل فعال من خلال إنشاء سير عمل باستخدام نظام PIM الخاص بنا. يمكن مراقبة الأداء الإجمالي لبيانات المنتج وتحليله من خلال رؤى على لوحات المعلومات، ويمكن للشركات توسيع نطاق رؤية علامتها التجارية بسلاسة دون أي تعقيد من خلال حل PIM العالمي الخاص بنا.
الفئات:
Productivity
برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات

الموقع الإلكتروني: pimworks.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PIMworks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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