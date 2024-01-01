MVPR
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الموقع الإلكتروني: mvpr.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MVPR على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
MVPR combines an AI-enabled PR operating system with senior PR consultancy. to help companies build strong relationships with journalists and get media coverage while maintaining total ownership over messaging and the process.
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الموقع الإلكتروني: mvpr.io
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