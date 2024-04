MVPR combines an AI-enabled PR operating system with senior PR consultancy. to help companies build strong relationships with journalists and get media coverage while maintaining total ownership over messaging and the process.

