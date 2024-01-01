WebCatalog

MVPR

MVPR

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mvpr.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MVPR على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MVPR combines an AI-enabled PR operating system with senior PR consultancy. to help companies build strong relationships with journalists and get media coverage while maintaining total ownership over messaging and the process.

الفئات:

Business
PR Analytics Software

الموقع الإلكتروني: mvpr.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MVPR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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CoverageBook

coveragebook.com

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MediaHQ

mediahq.com

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Arkreach

Arkreach

arkreach.com

Commetric

Commetric

commetric.com

Releasd

Releasd

releasd.com

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