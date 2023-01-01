WebCatalog
Stremium

Stremium

dashboard.stremium.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stremium على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إجمالي نظام تشغيل التلفزيون في السحابة لا يلزم وجود خادم. اقطع السلك وشاهد جميع قنوات الكابل والقنوات السريعة والوسائط الشخصية وتسجيلات DVR على السحابة. ابدأ مجانًا بدون عقود. لا رسوم خفية. إلغاء في أي وقت. لماذا ستريميوم؟ يقوم Stremium بتجميع كل قنوات الكابل والقنوات السريعة ومكتبة الوسائط الشخصية في […]

الموقع الإلكتروني: stremium.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stremium. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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