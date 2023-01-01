Google Fi
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الموقع الإلكتروني: google.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Fi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
قم بالتبديل إلى خطة Google Fi غير المحدودة أو المرنة للحصول على بيانات ورسائل نصية عالية السرعة في الخارج، وربط غير محدود، والمزيد دون أي رسوم إضافية. لا توجد عقود أو رسوم إلغاء، لذا انضم أو قم بالإلغاء في أي وقت.
الموقع الإلكتروني: google.com
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