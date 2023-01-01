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Nymblr

Nymblr

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الموقع الإلكتروني: nimbler.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nymblr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع العميل أولاً، وخيار العلامة البيضاء القياسي، والخطة الشاملة مع عدد غير محدود من المستخدمين، والالتزام ببيانات الاتصال عالية الجودة، هو ما يميزنا. جربه مجانًا على www.nymblr.com

الموقع الإلكتروني: nimbler.com

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