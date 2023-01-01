WebCatalog
AdvancedHosting

AdvancedHosting

ids.advancedhosting.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AdvancedHosting على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توفر AdvancedHosting حلول خادم سحابي قابلة للتطوير وآمنة. مع حركة مرور غير محدودة ومحركات أقراص NVMe SSD عالية السرعة، يمكنك الحصول على أداء عالي المستوى.

الموقع الإلكتروني: advancedhosting.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AdvancedHosting. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

RunCode

RunCode

runcode.io

Alibaba Cloud EDS

Alibaba Cloud EDS

eds.aliyun.com

MacStadium

MacStadium

portal.macstadium.com

Google Fi

Google Fi

fi.google.com

BelugaCDN

BelugaCDN

app.belugacdn.com

BitOffer

BitOffer

bitoffer.com

ImageShack

ImageShack

imageshack.com

PartnerBoost

PartnerBoost

app.partnerboost.com

BiP

BiP

web.bip.com

FieldPulse

FieldPulse

webapp.fieldpulse.com

Pinecone

Pinecone

app.pinecone.io

VooV Meeting

VooV Meeting

voovmeeting.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية