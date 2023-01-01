Alibaba Cloud EDS

خدمة سطح المكتب المرنة - حل مريح وآمن قائم على السحابة لسطح المكتب كخدمة (DaaS). يتيح EDS إمكانية الإنشاء والنشر بسرعة وسهولة بالإضافة إلى الإدارة المركزية والتشغيل والصيانة لبيئات سطح المكتب. يمكنك إنشاء سطح مكتب سحابي آمن وعالي الأداء وفعال من حيث التكلفة بسرعة دون القيام باستثمارات كبيرة في الأجهزة مقدمًا. يتم تطبيق EDS على نطاق واسع في مجالات مثل التمويل والتصميم والفيديو والتعليم التي لها متطلبات عالية لإدارة البيانات والتحكم فيها بشكل آمن والحوسبة عالية الأداء.

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