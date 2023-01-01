WebCatalog
Alibaba Cloud EDS

Alibaba Cloud EDS

eds.aliyun.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alibaba Cloud EDS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خدمة سطح المكتب المرنة - حل مريح وآمن قائم على السحابة لسطح المكتب كخدمة (DaaS). يتيح EDS إمكانية الإنشاء والنشر بسرعة وسهولة بالإضافة إلى الإدارة المركزية والتشغيل والصيانة لبيئات سطح المكتب. يمكنك إنشاء سطح مكتب سحابي آمن وعالي الأداء وفعال من حيث التكلفة بسرعة دون القيام باستثمارات كبيرة في الأجهزة مقدمًا. يتم تطبيق EDS على نطاق واسع في مجالات مثل التمويل والتصميم والفيديو والتعليم التي لها متطلبات عالية لإدارة البيانات والتحكم فيها بشكل آمن والحوسبة عالية الأداء.

الموقع الإلكتروني: alibabacloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alibaba Cloud EDS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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