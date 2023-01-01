M-Lab Speed Test

يوفر اختبار السرعة الخاص بـ M-Lab تشخيصات متقدمة لأداء اتصال النطاق العريض الخاص بك من خلال قياسات سريعة. يوفر Measurement Lab (M-Lab) أكبر مجموعة من بيانات أداء الإنترنت المفتوحة على هذا الكوكب. وباعتبارها اتحادًا من شركاء البحث والصناعة والمصلحة العامة، فإن M-Lab مكرس لتوفير نظام بيئي للقياس المفتوح والقابل للتحقق لأداء الشبكة العالمية.

الموقع الإلكتروني: measurementlab.net

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