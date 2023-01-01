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M-Lab Speed Test

M-Lab Speed Test

speed.measurementlab.net

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من M-Lab Speed Test على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر اختبار السرعة الخاص بـ M-Lab تشخيصات متقدمة لأداء اتصال النطاق العريض الخاص بك من خلال قياسات سريعة. يوفر Measurement Lab (M-Lab) أكبر مجموعة من بيانات أداء الإنترنت المفتوحة على هذا الكوكب. وباعتبارها اتحادًا من شركاء البحث والصناعة والمصلحة العامة، فإن M-Lab مكرس لتوفير نظام بيئي للقياس المفتوح والقابل للتحقق لأداء الشبكة العالمية.

الموقع الإلكتروني: measurementlab.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ M-Lab Speed Test. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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