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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FAST على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ما مدى سرعة سرعة التنزيل لديك؟ في ثوانٍ، سيقدر اختبار سرعة الإنترنت البسيط الخاص بـ FAST.com سرعة مزود خدمة الإنترنت لديك.

الموقع الإلكتروني: fast.com

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