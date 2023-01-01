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Monkeytype

Monkeytype

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الموقع الإلكتروني: monkeytype.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Monkeytype على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

موقع كتابة بسيط وقابل للتخصيص. اختبر نفسك في أوضاع مختلفة، وتتبع تقدمك وحسّن سرعة كتابتك.

الموقع الإلكتروني: monkeytype.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Monkeytype. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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