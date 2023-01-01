يعد Scoop برنامجًا بسيطًا وقويًا لإدارة العمل والأتمتة لمشاريع الطاقة الجديدة بما في ذلك تركيب الطاقة الشمسية وتشغيل وصيانة الطاقة الشمسية وإدارة مشاريع الطاقة الشمسية وصيانة مزارع الرياح. يمكّن Scoop فريقك من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء من خلال قوالب تطبيقات أفضل ممارسات الصناعة القابلة للتكوين مباشرة على أجهزتهم المحمولة.

الموقع الإلكتروني: scoop.solar

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