WebCatalog
Scoop MAE

Scoop MAE

scoop.solar

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scoop MAE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Scoop برنامجًا بسيطًا وقويًا لإدارة العمل والأتمتة لمشاريع الطاقة الجديدة بما في ذلك تركيب الطاقة الشمسية وتشغيل وصيانة الطاقة الشمسية وإدارة مشاريع الطاقة الشمسية وصيانة مزارع الرياح. يمكّن Scoop فريقك من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء من خلال قوالب تطبيقات أفضل ممارسات الصناعة القابلة للتكوين مباشرة على أجهزتهم المحمولة.

الموقع الإلكتروني: scoop.solar

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scoop MAE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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