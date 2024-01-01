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Blacksmith

Blacksmith

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الموقع الإلكتروني: blacksmith.sh

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blacksmith على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GitHub Actions - High-performance runners, Half the cost Blacksmith runs on cutting-edge gaming CPUs instead of decade-old server hardware. Get faster and cheaper builds with a one-line change. It's that easy.

الموقع الإلكتروني: blacksmith.sh

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