بدائل - Cognigy

Hyro

hyro.ai

تعمل شركة Hyro على ربط العالم من خلال آلاف المحادثات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في وقت واحد. باعتبارنا الشركة رقم 1 في مجال الاتصالات التكيفية، فإننا نحول البيانات المعقدة إلى حوار بسيط باستخدام أتمتة اللغة الطبيعية واللغويات الحاسوبية. تثق الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك Baptist ...