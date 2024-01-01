Kommunicate عبارة عن منصة أتمتة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. بعد أن فهمنا التحول المستمر في سلوك المستهلك، فإننا في Kommunicate نقوم ببناء منصة أتمتة متكاملة لدعم العملاء يمكنها مساعدة الشركات على البقاء على اتصال مع عملائها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات مختلفة والمشاركة عندما يطلب العملاء ذلك. تحظى Kommunicate بثقة بعض الشركات الرائدة عالميًا مثل KPMG، وGAP، وRakuten، وBridgestone، وHDFC، وAmgen، وجامعة ولاية كاليفورنيا، وSan Bernardino، وTaxBuddy.

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الموقع الإلكتروني: kommunicate.io

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