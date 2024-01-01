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Kommunicate

Kommunicate

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kommunicate.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kommunicate على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kommunicate عبارة عن منصة أتمتة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. بعد أن فهمنا التحول المستمر في سلوك المستهلك، فإننا في Kommunicate نقوم ببناء منصة أتمتة متكاملة لدعم العملاء يمكنها مساعدة الشركات على البقاء على اتصال مع عملائها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات مختلفة والمشاركة عندما يطلب العملاء ذلك. تحظى Kommunicate بثقة بعض الشركات الرائدة عالميًا مثل KPMG، وGAP، وRakuten، وBridgestone، وHDFC، وAmgen، وجامعة ولاية كاليفورنيا، وSan Bernardino، وTaxBuddy.

الفئات:

Productivity
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: kommunicate.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kommunicate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Sendbird

sendbird.com

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