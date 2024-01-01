WebCatalog

AskHandle

AskHandle

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: askhandle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AskHandle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Transform your customer experience with AskHandle. Enhance your customer support workflows using generative AI, and delight your customers. Start for free!

الفئات:

Business
محركات التخصيص

الموقع الإلكتروني: askhandle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AskHandle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Yext

Yext

yext.com

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Iterable

Iterable

iterable.com

Acquia

Acquia

acquia.com

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

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