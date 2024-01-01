AskHandle
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الموقع الإلكتروني: askhandle.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AskHandle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Transform your customer experience with AskHandle. Enhance your customer support workflows using generative AI, and delight your customers. Start for free!
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الموقع الإلكتروني: askhandle.com
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