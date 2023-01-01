WebCatalog
OneTone.ai

OneTone.ai

app.onetone.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OneTone.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمديري دعم العملاء. دع الذكاء الاصطناعي يراقب 100% من تفاعلات دعم العملاء. استكشف آخر تحديث لدينا لـ OneTone.ai Monitoring، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتزويدك بمزيد من المعلومات والسياق فيما يتعلق بالتواصل بين العملاء ووكلاء الدعم.

الموقع الإلكتروني: onetone.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OneTone.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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