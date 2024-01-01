بدائل - Verloop.io
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
ChatBot
chatbot.com
قم بأتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام ChatBot ولا تفوت أبدًا فرصة البيع أو مساعدة عملائك. قم ببناء روبوتات الدردشة الخاصة بك من الصفر، دون الحاجة إلى مهارات تقنية!
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Botmake
botmake.io
أداة إنشاء روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي بسيطة للغاية ونظيفة للغاية لموقعك على الويب. يمكنك بسهولة إنشاء برنامج chatbot بدون برمجة
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
BotStar
botstar.com
اكتشف المزيد من الطرق للتفاعل مع العملاء عبر الإنترنت من خلال الدردشة المباشرة السلسة مع حل chatbot. احصل على BotStar مجانًا اليوم!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هي منصة الروبوت الرائدة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لفيسبوك. تعرف على كيفية إنشاء روبوت Facebook Messenger بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox عبارة عن مساحة عمل بدون تعليمات برمجية تطلق العنان لقوة WhatsApp لتوسيع نطاق أعمالك من خلال Shared Inbox وWhatsApp بدون تعليمات برمجية Chatbot وWhatsApp Broadcasts والمزيد
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Relevance AI
relevanceai.com
بناء ونشر الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. انتقل بـ GPT إلى المستوى التالي وقم بأتمتة المزيد من سير العمل الداخلي باستخدام السلاسل والوكلاء. نشر مُدار بالكامل، ورمز منخفض وسهل للمطورين.
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
Voiceflow
voiceflow.com
المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.
Engati
engati.com
Engati هي أفضل منصة دردشة حية ودردشة حية تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي على WhatsApp وموقع الويب وMessenger وما إلى ذلك.
SnatchBot
snatchbot.me
أنشئ روبوتات محادثة ذكية للمراسلة متعددة القنوات على منصتنا الثورية. يزيل SnatchBot التعقيد ويساعدك على بناء أفضل تجربة لروبوتات الدردشة لعملائك. نحن نقدم ميزات إدارية قوية وأمانًا على مستوى المؤسسات للامتثال للتفويضات التنظيمية.
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Clickatell
clickatell.com
يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.
Global Message Services
gms-worldwide.com
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على ...
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
CBOT
cbot.ai
CBOT هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتقدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في الذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متخصصون في تعزيز تجارب العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات وخدمات العملاء من خلال روبوتات الدردشة القائمة عل...
mottle
mottle.com
حوّل الزائرين إلى عملاء باستخدام Chatbot الصديق. أنشئ روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي مصممًا خصيصًا ليناسب احتياجات عملك دون عناء: قم بتبسيط دعم العملاء وتحسين رضا العملاء - كل ذلك دون أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى كتابة تعليماتك بلغة واضحة.
WideBot
widebot.net
WideBot هي منصة رائدة في بناء روبوتات الدردشة التفاعلية التي تركز على اللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مهمتنا هي تمكين الشركات من خلال الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تدردش مثل البشر، حتى يتمكنوا من بناء علاقات قوية مع عملائهم وتحقيق أقصى قدر من النتائج من خلال تجربة ش...
VOGO Voice
vogovoice.com
نحن VOGO Voice، مجموعة مبتكرة مكونة من أفضل العقول المتنوعة في مجال تكنولوجيا الصوت مع التركيز على أسرع طريقة لتوصيل قوة الصوت. نحن مستقبل التطبيقات التي تدعم الصوت والتي تساعد الشركات والمنظمات المدنية على الوصول إلى جمهورها المتزايد من خلال منصة صوتية ذكية وموجهة ومترابطة. تدعم VOGO Voice أمازون ...
Steamship
steamship.com
أنشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Python SDK، ثم انشرهم بسهولة على السحابة. يمكنك الوصول إلى الاستضافة السحابية بدون خادم، والبحث المتجه، وخطافات الويب، وعمليات الاسترجاعات، والمزيد.
Parallel AI
parallellabs.app
تعرف على Parallel AI، وهو حل متطور مصمم خصيصًا للشركات الحديثة. باستخدام Parallel AI، حدد نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لكل مهمة محددة، مما يضمن كفاءة ودقة لا مثيل لها. تتكامل منصتنا بسلاسة مع قواعد المعرفة الحالية لديك، مما يؤدي إلى إنشاء موظفين يتمتعون بذكاء اصطناعي مطلعون ومستعدون لمواجهة ...
NoForm.aI
noform.ai
هل سئمت من فقدان العملاء المحتملين بسبب نماذج العملاء المحتملين المملة التي تدفعهم بعيدًا عن عملك؟ ارتقِ بتوليد العملاء المحتملين ومعدلات التحويل إلى آفاق جديدة باستخدام مساعد مبيعات رائع يعمل بالذكاء الاصطناعي! NoForm.AI هو أفضل وكيل مبيعات يعتمد على GPT-4 والذي يمكنه تكوين صداقات باستخدام بياناتك...
My AskAI
myaskai.com
روبوتات الدردشة لدعم العملاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي للشركات SaaS، تم تصميمها في دقائق معدودة، مما يوفر لك الوقت في طلبات الدعم العامة حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع عملائك.
Meya
meya.ai
Meya عبارة عن منصة أتمتة لتجربة العملاء (CX) تساعد المؤسسات على خدمة عملائها بشكل أفضل عبر واجهات المحادثة على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والمزيد. تعمل منصة Meya السحابية على تقليل التكاليف التشغيلية وتوسيع القدرات مع إنشاء تجارب عملاء مخصصة وعالية الجودة.
Lindy
lindy.ai
Lindy هو مساعد الذكاء الاصطناعي، مصمم لإدارة مهامك اليومية والعمل كمساعد تنفيذي للمحترفين المشغولين. يتكامل وكلاء Lindy AI مع أدواتك الحالية ويتمتعون بالسياق المخصص اللازم لأتمتة الأمور العادية. سواء كنت تبحث عن * مساعد تنفيذي آلي لتنظيم البريد الإلكتروني والتخطيط للسفر * كاتب لتدوين الملاحظات الط...
Konverse AI
konverse.ai
Konverse عبارة عن منصة للمشاركة في المحادثة وChatbot تساعدك على إنشاء روبوتات المشاركة الآلية وإدارتها ونشرها عبر WhatsApp وInstagram وFacebook والدردشة المباشرة وGoogle My Business والمزيد.
konversable
konversable.com
يعد Konversable أحد حلول الدردشة القوية المصممة لإسعاد عملائك وتحويل المزيد من الاستفسارات. يمكن استخدام حلنا عبر العديد من حالات الاستخدام المختلفة. تم تصميم Konversable لمساعدة عملائنا بعدة طرق: * يمكن الآن إخطار العملاء الذين تم تمكين النسخ الاحتياطي للدردشة المباشرة بهم بطلبات الدردشة المباشرة...
Juji Studio
juji.io
منشئ Chatbot للذكاء الاصطناعي المعرفي بدون تعليمات برمجية يجمع Juji Studio بين الذكاء الاصطناعي المعرفي وعلم النفس الحسابي وواجهة مستخدم رسومية بديهية (GUI) لتمكين أي شخص من إنشاء روبوتات الدردشة المعرفية المخصصة للذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها دون الحاجة إلى تعليمات برمجية أو موارد لتكنولوجيا المع...
FosterFlow
fosterflow.com
نحن نقدم واجهة دردشة للشركات والفرق الصغيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks عبارة عن منصة محادثة كاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة من الأدوات لبناء ونشر وإدارة روبوتات الدردشة GenAI لمختلف التطبيقات. فهو يوفر ميزات مثل واجهة السحب والإفلات لتصميم سير عمل chatbot، وقدرات معالجة اللغة الطبيعية لفهم مدخلات المستخدم، والتكامل مع منصات المراسلة الشائعة مثل What...
Botanic
code7.com
يتيح النظام الأساسي إمكانية إنشاء شجرة التفاعل بأكملها ببساطة عن طريق سحب الوحدات وإسقاطها. بعد ذلك، لا يتطلب الأمر سوى نقرة واحدة لنشر الروبوت النهائي على قناتك المفضلة مثل WhatsApp Business وWeb Chat.
Arsturn
arsturn.com
في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى، تبحث الشركات باستمرار عن طرق مبتكرة للتعامل مع عملائها. يظهر Arsturn AI كحل متطور، حيث يقدم روبوتات الدردشة ChatGPT المخصصة التي يمكن دمجها بسهولة في موقع الويب الخاص بك. وفي غضون دقيقة واحدة فقط من الإعداد، يعد Arsturn AI بإحداث ثورة في طريقة تفاعل الشركات مع الزوار...
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® عبارة عن منصة بناء بدون تعليمات برمجية تمكنك من رقمنة معرفتك وعملياتك وقراراتك بكفاءة. تعمل UNOY أيضًا على تسهيل توثيق المعرفة المتخصصة ووضعها موضع التنفيذ. من خلال توفير مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين خصيصًا، والتكيف المرن مع المتطلبات الفردية، والأمن المهني، والتحسين ا...
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility هو فريق من قادة الفكر ومطوري البرامج والمصممين الذين يرون كل يوم بمثابة فرصة جديدة للأفكار الرائدة والتنفيذ الذي لا مثيل له وبناء علاقات دائمة مع العملاء. يقع المقر الرئيسي للشركة في ديرفيلد بيتش، فلوريدا، ويعتبر المنتج الأساسي للشركة، TruVisibility Digital Marketing Platform، حلاً تس...
The Bot Platform
thebotplatform.com
البدء في بناء تجربة أفضل للموظفين. تتيح منصة Bot Platform سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأي شخص إنشاء الروبوتات الخاصة به والمساعدين الرقميين وأدوات العمل الآلية على قنوات الاتصال مثل Microsoft Teams وWorkplace من Facebook وMessenger. يمكنك بسهولة إنشاء التطبيقات وأتمتة سير العمل...
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot عبارة عن منصة ذكية اصطناعية، تم تطويرها بالشراكة مع فريق Marketing API في Facebook. سيكتشف تلقائيًا السيارات التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام بأقل تكلفة للنقرة وسيعرض تلك الإعلانات أولاً لخفض التكاليف. يقوم SocialBot بملء موجز أخبار الفيسبوك الخاص بكل مشتري بالسيارات التي من المرجح أن ينقر ...
Humley Studio
humleyai.com
تعمل Humley Studio، وهي منصة SaaS المتطورة، على تمكين الشركات من إنشاء محادثات ذكية دون عناء. لا حاجة لأي تعليمات برمجية - إنها منصة سهلة الاستخدام، تستخدم أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك GPT لتعزيز تجارب المحادثة الخاصة بك. تضمن أدواتنا الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتحمي علامتك التجارية...
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai عبارة عن منصة سحابية مصممة لبناء وكلاء اللغة الطبيعية واستضافتهم وتوسيع نطاقهم.
Conversed.ai
conversed.ai
من خلال منصة AI PaaS للمحادثة، نقوم بتصميم وتطوير وتحسين روبوتات الدردشة وروبوتات الصوت للإجابة تلقائيًا على الأسئلة والطلبات المقدمة من الموظفين، وتحقيق أهداف العمل من خلال التجارة التحادثية، وأتمتة خدمة العملاء. تعمل روبوتات الدردشة لدينا على موقع الويب أو التطبيق الخاص بعملائنا، أو على Messenger...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — Chatbot AI لـ Facebook وInstagram والتجارة الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة/البريد الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (SaaS) ChatPion هو حل شامل مصمم للارتقاء بأعمالك عبر مجالات مختلفة مثل التسويق والمبيعات والأتمتة وأعمال التجارة الإلكترونية. تتميز منصتنا بمنشئ روبوت محا...
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يجعل خدمة العملاء أكثر كفاءة والعملاء سعداء. يمكن لأي شخص إنشاء مساعد افتراضي ذكي خاص به (أي روبوت دردشة ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي) وإعداده لأتمتة دعم العملاء في أقل من ساعة. القيمة التي يوفرها المنتج: زيادة كفاءة دعم العملاء في قنوات المراسل...
Aimylogic
aimylogic.com
أداة إنشاء الروبوتات المرئية البسيطة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Aimylogic عبارة عن منصة للتواصل باللغة الطبيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ابتكر أكثر من 60.000 مستخدم آلاف المهارات للمساعدين الصوتيين وروبوتات الدردشة بلمسة زر واحدة. حتى غير المطورين يمكنهم إنشاء مهارة أو روبوت ذكي باستخدام Aimy...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات تسهل على المطورين إنشاء التطبيقات والأجهزة التي يمكنك التحدث إليها.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd عبارة عن منصة تمكينية تسهل على الشركات إنشاء روبوتات ذكية للتفاعل مع عملائها من خلال الدردشة المباشرة على موقع الويب وقنوات وتطبيقات الوسائط الاجتماعية. كما يوفر أيضًا قوالب معدة مسبقًا للشركات للبدء. بالنسبة لروبوت Ai/ML الخاص بك، أنشئ سير عمل في دقائق وتواصل مع قناة اتصال عملك. للإجابة ...
Smartly.ai
smartly.ai
قم بإنشاء ونشر ومراقبة تطبيقات المحادثة عبر الأجهزة باستخدام Smartly AI. تم تصميم منصة SaaS البديهية لتستخدمها جميع الملفات الشخصية، مما يمكّن جميع أعضاء فريق المشروع من التعاون بفعالية لإنشاء تطبيق محادثة. إطار العمل الفريد لـ Smartly AI يعني أن المستخدمين يقومون بإنشاء تطبيق مرة واحدة ثم يمكنهم بع...
QBox
qbox.ai
QBox هي أداة ممتازة توفر تطبيقًا شاملاً وقابلاً للتخصيص لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يعمل على تبسيط عملية الاختبار وتسريعها، وتحسين الدقة، ومساعدة المستخدمين على تقديم مساعدين رقميين عالي الجودة. يقوم QBox بتحليل وقياس بيانات تدريب chatbot الخاصة بك من خلال تصور وفهم أين يعمل وأين...
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
قم بترقية Chatbot الخاص بك إلى المستوى التالي! تمنحك تقنية Chatbot المتقدمة Chatlayer من Sinch الفرصة للبدء بسهولة في مشاريع chatbot الأكثر تعقيدًا والذكاء الاصطناعي. عندما تستخدم Sinch Engage بالفعل، يمكنك توصيل روبوت الدردشة Sinch Engage الخاص بك بسلاسة مع Chatlayer من Sinch وترقية تجربة chatbot ...
Bot Libre
botlibre.com
قم بالدردشة مع الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو أنشئ روبوتًا خاصًا بك يتيح لك Bot Libre إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك وتدريبه ومشاركته مع الآخرين. قم بالدردشة مع آلاف الروبوتات في دليل الروبوتات المفتوح الخاص بنا. قم بالدردشة مع الروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك، والروبوتات التي تريد أن تكون...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI هي أفضل منصة لبناء الروبوتات لإشراك تطبيقات المحادثة الصوتية والنصية. لا حاجة للبرمجة، قم ببناء الروبوت الخاص بك في دقائق!
Botbiz
botbiz.io
قم بتنمية أعمالك بشكل أسرع باستخدام حل WhatsApp Business API الأفضل: * منشئ Chatbot سهل * البث بالجملة * البريد الوارد للفريق المشترك * رسائل القالب * تدفق إدخال المستخدم * أعضاء الفريق * سير عمل Webhook * تكامل نموذج الويب * تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني * تكامل المستجيبين التلقائيين * ...
Xenioo
xenioo.com
Xenioo عبارة عن منصة قوية ومرنة تمكّن المحترفين والشركات من إنشاء الروبوتات الخاصة بهم ونشرها على قنوات متعددة. قمنا بتأسيس Xenioo في أوائل عام 2017، بهدف توفير أسرع وأكبر منصة ممكنة لروبوتات الدردشة المليئة بالميزات. نظرًا لأن أسلوب إنشاء روبوت الدردشة الخاص بـ Xenioo هو نوع من نموذج "التصميم أول...
Tail.ai
tail.ai
يوفر Tail.ai الحل الأسهل لتحويل كتالوج المنتجات الخاصة بك إلى تجربة محادثة. في غضون بضع نقرات، سيصبح الكتالوج الخاص بك حيًا وسيقدم تجربة اكتشاف منتج محادثة للعملاء المحتملين والعملاء.
botsplash
botsplash.com
كل فرصة عمل تبدأ بمحادثة. Botsplash، عبارة عن منصة محادثة متعددة القنوات توفر برامج مراسلة رقمية مبتكرة لربط الشركات والعملاء عبر أي منصة رقمية. تلبي الحلول المخصصة المتطلبات التنظيمية بينما تجعل عملك متميزًا، من خلال محادثة واحدة في كل مرة. Botsplash عبارة عن منصة محادثة قوية تضع عملك في قنوات المر...
Userbot
userbot.ai
Userbot في منصة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي صنعها البشر للبشر. بفضل قوة تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، يمكنك تقديم تجربة غامرة ومتعددة القنوات من خلال واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والبشر الرقميين. من خلال أتمتة المحادثات بين الشركات والأفراد، نوفر لك أداة فريدة لفريق خدمة ...