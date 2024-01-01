بدائل - MarketingBlocks
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
بناء ونشر الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. انتقل بـ GPT إلى المستوى التالي وقم بأتمتة المزيد من سير العمل الداخلي باستخدام السلاسل والوكلاء. نشر مُدار بالكامل، ورمز منخفض وسهل للمطورين.
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب محادثة مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
cogram
cogram.com
ضاعف إنتاجيتك مع زميل عمل ذكي لفريقك. يستخدم Cogram الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات في الاجتماعات الافتراضية، وتتبع عناصر الإجراء، وأتمتة المهام النهائية، مع الحفاظ على خصوصية بياناتك وأمانها.
Gladly
gladly.com
قم بتحويل خدمة العملاء الخاصة بك بكل سرور. يعمل برنامج خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصنف رقم 1 لدينا على توفير التكاليف وتعزيز الإيرادات وتمكين الوكلاء من تعزيز ولاء العملاء من خلال خدمة استثنائية.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Comm10
comm100.com
Comm100 Free عبارة عن منصة مشاركة العملاء حائزة على جوائز والتي تربطك بسرعة وسهولة مع عملائك على القنوات الرقمية بما في ذلك الدردشة المباشرة والدردشة الصوتية والمرئية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وFacebook وWhatsApp for Business والمزيد. مثالية للشركات الصغيرة.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متج...
Texthub
texthubai.com
هل تبحث عن أداة يمكنها مساعدتك في إنشاء تعليمات برمجية وصور ونصوص مذهلة؟ لا تنظر أبعد من Texthub AI! تستخدم منصتنا سهلة الاستخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإضفاء الحيوية على أفكارك. جرب Texthub AI اليوم وابدأ في الإنشاء!
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة على مستوى العالم - حيث تساعد الشركات على توسيع نطاق خدمة عملائها من خلال الذكاء الاصطناعي التحادثي والإبداعي. نظرًا لكوننا رائدًا ثابتًا على منصة المراجعة G2، فإن تقنيتنا المتطورة والدعم المرتكز على العملاء يتيحان تجارب المحادثة الآلية عبر جميع قنوات الاتص...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة ال...
Clickatell
clickatell.com
يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize هي منصة المحادثة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارة الإلكترونية. تتيح iAdvize، منصة المحادثة الرائدة، لأكثر من 2000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية نشر تجربة عملاء غامرة على نطاق واسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به، مما يعزز المحادثة عبر المراسلة طوال رحلة ال...
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing هي شركة رائدة في مجال توفير مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي للأعمال. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بنا وChatGPT من OpenAI، تم تصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي لدينا لأتمتة المكالمات الواردة ومشاركة العملاء الصادرة عبر أي مرحلة من رحلة العميل. نحن نساعد الشركات على ...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream هو حل AI للمحادثة الأمريكية لخدمة العملاء. تأسست في أبريل 2015 على يد ريتشارد سمولين، المؤسس المشارك لشركة Genesis Media LLC. تمتلك Pypestream مكاتب في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو. وقد اكتسبت شعبية بسبب منصة الرسائل Pypestream التي تهدف إلى ربط الشركات بالمستهلكين. يتضمن كل حساب شركة "Py...
ChatrHub
chatrhub.com
هناك طريقة أفضل لخدمة عملائك. حلول قنوات متعددة بسيطة لكنها قوية لإشراك العملاء بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. ChatrHub عبارة عن قناة شاملة للذكاء الاصطناعي. chatbot وحل الوكيل المباشر. قم بدمج هواتفك ورسائلك النصية وأداة موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والدردشة الجماعية في جه...
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لأصحاب متاجر الويب الذين يتطلعون إلى زيادة المبيعات وإبقاء العملاء سعداء. * تم تحسين ميزة البحث الذكي في Upsy لمستخدمي الأجهزة المحمولة لمساعدة الزائرين في العثور على المنتج المناسب بسرعة باستخدام الصور. * تعمل ميزة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي ...
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
Dixa
dixa.com
يحظى برنامج خدمة العملاء متعدد القنوات من Dixa بثقة العلامات التجارية التي تحب عملائها، ويوفر أفضل تجربة للوكلاء والعملاء على حدٍ سواء.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines هي شركة رائدة في إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على إنشاء أشخاص رقميين متحركين بشكل مستقل يمكّنون المؤسسات من إعادة تصور تجارب العملاء في العوالم الرقمية اليوم والعوالم الرقمية. Soul Machines هي الشركة الوحيدة التي تمتلك تقنية Digital Brain and Autonomous Animatio...
Mav
hiremav.com
Mav هو أول مساعد SMS يعمل بالذكاء الاصطناعي لمندوبي المبيعات المهتمين بالنمو. قم بأتمتة عملية المراسلات مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الرسائل النصية. سواء كان الأمر يتعلق بجدولة الاجتماعات، أو تأهيل العملاء المحتملين، أو متابعة العملاء المحتملين، فإن Mav تعمل على ذلك. قم بتأجير Mav، وقم بتوسيع ن...
Mercury
mercury.ai
Mercury عبارة عن نظام أساسي للمراسلة والدردشة المباشرة سهل الاستخدام ومعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة تجربة العملاء. إنه يمكّن الشركات من تقديم تجارب عملاء مؤثرة مع نتائج قابلة للقياس على الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger. باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتخفيف عبء طلبات الخ...
CBOT
cbot.ai
CBOT هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتقدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في الذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متخصصون في تعزيز تجارب العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات وخدمات العملاء من خلال روبوتات الدردشة القائمة عل...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup.io هي سحابة المحادثة الرائدة للتسويق والتجارة وأتمتة الدعم. تمكّن حلول الأتمتة من Gupshup أكثر من 45000 علامة تجارية في جميع أنحاء الهند وأمريكا اللاتينية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة من تقديم تجربة أفضل للعملاء وزيادة الإيرادات مع توفير التكاليف. سيتي بنك، وأكزو نو...
Verint
verint.com
Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.